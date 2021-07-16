السفير السعودي : (498) منحة دراسية لطلاب الجامعات السودانية

الخرطوم : السوداني

أعلن سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان ، علي بن حسن بن جعفر تقديم بلاه عدد 498 منحة دراسية لطلاب الجامعات السودانية للدراسة بالجامعات السعودية على كافة المستويات والتخصصات ماعدا التخصصات الطبية .

واشاد السفير لدى زيارته جامعة افريقيا العالمية بالخرطوم امس ، بدور الجامعة، مؤكداً اهتمام قيادة المملكة بالمؤسسات التعليمية والبحث العلمي .

من ناحيته قال مدير جامعة افريقيا العالمية البروفيسور هنود أبيا كدوف في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) :” “نرحب بزيارة السفير السعودي للجامعة وعبرنا عن شكرنا وتقدير الجامعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان على اهتمامهما بالجامعة كمؤسسة تعليمية عريقة” وثمن دور المملكة العربية السعودية في تأسيس الجامعة ورعايتها منذ أن كانت مركزاً اسلاميا.