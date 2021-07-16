القبض على (12) متهماً في اشتباكات بمناطق التعدين بدلقو

الخرطوم : السوداني

أكد مدير شرطة الولاية الشمالية ، اللواء منصور الحاج محمد الشيخ استقرار الاحوال الامنية بالولاية الشمالية بصورة عامة وبمحلية دلقو بصفة خاصة على خلفية الاحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين بسوق (625) للتعدين بمحلية دلقو .

واكد مدير شرطة الولاية في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) فتح بلاغات جنائية بجانب القبض على (12) متهما من المعدنين في الاحداث الاخيرة التي وقعت بسوق (625) للتعدين بمحلية دلقو وترحيلهم الى دنقلا لاكمال إجراءات التحريات والتحقيقات القانونية معهم.