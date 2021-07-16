نائب رئيس مجلس السيادة يوجّه بفرض هيبة الدولة في الجنينة

الجنينة _الخرطوم :الطيب علي

وجّه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو، امس الخميس، قائد الفرقة 15 مشاة بالجنينة، بفرض هيبة الدولة بالمدينة ومنع الفوضى وضبط الزي العسكري.

وقال دقلو خلال تقديمه تنويراً للقوات النظامية بمقر الفرقة في الجنينة اليوم، إن الدولة لن تسمح بالفوضى نهائياً، وأضاف “إننا اتفقنا مع قادة الحركات المسلحة على وجود قواتهم خارج المدن، وألا تكون هناك أي مظاهر عسكرية (زي- عربة مسلحة- سلاح- كدمول) وسط المدن”، ووجه قائد الفرقة وقادة الحركات بحسم المظاهر السالبة فوراً، مشيراً إلى خطورة كبيرة وراء الانتشار العسكري غير المقنن، وتابع “لا نريد تلك المظاهر ونتطلع لرؤية الشرطة فاعلة لتأمين المواطنين بدلاً عن القوات النظامية الأخرى”.

وندد دقلو بعملية تجنيد الأطفال في الحركات المسلحة، ووصفها بأنها خطوة مخالِفة للقانون، لافتاً إلى أن التجنيد يتم وفق السن القانونية، معلناً رفضه لانتهاج أي حركة مسلحة القيام بعملية التجنيد.

وأفاد بدعم الشرطة ومنحها العدد الأكبر في تشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين.

ومنح النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قوات الفرقة 15 من الجيش والدعم السريع والشرطة مرتب شهر.

وأكد دقلو، أن قوات الدعم السريع من رحم القوات المسلحة، وأنه لا وجود للدعم السريع من دون الجيش.

وأشاد دقلو بالدور الكبير الذي ظلت تقوم به القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى في الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار البلاد.

وأكد التنسيق المشترك بين كل مكونات المنظومة الأمنية في البلاد، لافتاً إلى أنها ظلت العين الساهرة في كل السودان، وقال: “هذا واجب عليها ولا تنتظر الشكر من أحد.