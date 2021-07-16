شراكة بين (الثروة الحيوانية) والخطوط البحرية للحفاظ على الصادرات

الخرطوم: السوداني

التقت وكيل وزارة الثروة الحيوانية د. آمال الماحي بمكتبها أمس بالأمين العام للخطوط البحرية السودانية عبد العظيم حسب الرسول. واستعرض اللقاء الخطط المستقبلية للناقل الوطني ودوره في الحفاظ على الصادرات الوطنية من خلال تطبيق المواصفات والمعايير الفنية للصادرات.

وقال عبد العظيم حسب الرسول إن الخطوط البحرية السودانية ماضية في استجلاب بواخر لنقل الماشية تواكب المواصفات العالمية.

وأكد ضرورة عمل شراكات استراتيجية بين الوزارة والخطوط البحرية وفقاً لسياسات وخطط الوزارة لصادر الثروة الحيوانية.

و أمنت د.آمال الماحي على أهمية الناقل الوطني، مشيرة إلى أن العديد من الدول ترغب في استيراد الماشية الحية.

وأضافت بضرورة ارسال خبراء في مجال الثروة الحيوانية للوقوف على المحاجر والموانئ من أجل تأهيل البنى التحتية وتكملة النواقص لانسياب الصادر بصورة جيدة.

واتفق الجانبان على إعداد مسودة لمذكرة تفاهم بين الطرفين وتكملتها عقب عيد الاضحى المبارك.