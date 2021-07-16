مواطنون لـ(السوداني) : ارتفاع الأسعار حرمنا من شراء الأضحية

الخرطوم : ماريا أبكر

أكد عدد من المواطنين الذين التقت بهم (السوداني) عدم قدرتهم على شراء الأضحية هذا الموسم للارتفاع الكبير في أسعارها خاصة فئة الموظفين الذين ربما يتجاوز سعر الخروف الواحد مرتب الشهر بكامله لتباين اسعار الخراف ما بين (35_75)الف جنيه.

وتوقع المواطن محمود محمد علي لـ(السوداني) حرمان وعزوف عدد كبير من المواطنين عن توفير الأضاحي هذا العام بسبب الوضع الاقتصادي المتردي الذي حال بينهم وبين القدرة على شراء الخراف خاصة وان الخروف له ملحقات اخرى من زيوت وتوابل وفحم وخبز وغيرها من السلع الاستهلاكية والتي قفزت أسعارها كذلك

وأشار المواطن النور الى أن اسعار الخراف ليست بالأمر المهول وتتباين حسب استطاعة المواطن العادي وان هناك تهويلا من بعض الاشخاص وهنالك مثلا خراف بمبلغ ( 30 )الف جنيه وآخر (35) ألف وبهذا السعر يجد المواطن خروفا بمواصفات جيدة تسمح له بذبح أضحيته.

واضاف المواطن مصعب بخيت أن الاسعار في سوق قندهار مناسبة مع جودة انواع الماشية وليس كما يقول البعض ان الاسعار خرافية واضاف انه يتوقع إنخفاضا في اسعار الماشية بعد مضي اول ايام العيد

و اضاف مواطن آخر؛ عمر المبارك أن الخراف في الازهري قرب السكة حديد تباع بأسعار مناسبة في حدود(30) الف جنيه ايضا وبمقدور المواطن أن يشتريها.