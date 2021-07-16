ركود وارتفاع في الملابس الأطفالية للعيد بالخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد الملابس الاطفالية بالاسواق استقرارا وزيادة كبيرة في الاسعار، وعزا بعض التجار الارتفاع لسعر الدولار خلال الفترة الماضية والدولار لركود السوق والتجار من ارتفاع الدولار الجمركي.

واكد تاجر ملابس اطفال فضل الله عبدالرحمن في حديثه لـ( السوداني ) استقرار الاسعارخلال الموسم، متوقعا زيادة جديدة قبل العيد بيومين، مبينا أن سعر اقل لبسة أطفالية (8) آلاف جنيه،

وقال إن الظروف الاقتصادية انعكست سلبا على معظم الاسر فهنالك من يفضل الكسوة والبعض الآخر الملايات أو الخبائز،مبينا أن سعر الحذاء يتراوح مابين (2ـ 3) آلاف جنيه أما سعر الفساتين فـبـ(4) آلاف جنيه

وقال تاجر ملابس اطفال سليمان الحاج إن هنالك زيادة كبيرة في الملابس وركودا في السوق بسبب الغلاء، مبينا أن سعر بنطلون الجينز (3٫800) جنيه أما التي شيرت (1٫900) جنيه الحذاء(2) الف جنيه لعمر 7 سنوات، مشيرا لضعف الحركة التجارية للعيد.

وأشار صاحب محلات وعد للملبوسات إن هنالك ضعفز في القوى الشرائية والاستعداد للعيد واستقرارا في الاسعار خلال الموسم نتيجة لركود السوق ٫ مشيرا الى أن الاسعار والبضائع الحالية قديمة، لافتا الى ان بعض الاسر بدأت في شراء الملابس

وقال إن هنالك ارتفاعا كبيرا في الاسعار بسبب سعر الصرف٫ مبينا أن سعر اللبسة الاطفالية الكاملة (20) الف جنيه حسب العمر والخامه أما الاحذية فـ(4) آلاف جنيه،موضحا أن ملابس الأولاد أغلى من البنات وسعر لبسة البنات (5-7) آلاف جنيه للفساتين عمر 3 سنوات .