انتعاش حركة مستلزمات العيد رغم الغلاء

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد اسواق العاصمة الخرطوم حركة تجارية نشطة في كافة مستلزمات العيد من حلويات وأوان وسكاكين

وقال بعض التجاران هذه الأيام على الرغم من الغلاء إلا إن الأسر السودانية لن تتخلى عن الشعائر الروحية وخاصه لعيد الاضحية.

إنتعاش شرائي للحلويات:

وقال تاجر الحلويات عثمان آدم لـ( السوداني) ان هذا العام يشهد ارتفاعا كبيرا في الاسعار نتيجة لارتفاع سعر الصرف مما انعكس على ضعف القوى الشرائية، مبينا ان سعر الكيلو المشكل يتراوح مابين(2٫5-1٫500) جنيه وقال إن هنالك انتعاشا طفيفا في الحركة الشرائية خلال هذه الأيام لاقتراب العيد وضعف القوى الشرائية

ارتفاع في السكاكين والأواني:

وفي ذات السياق قال تاجر السكاكين إدريس علي؛ إن ارتفاع الدولار خلال الفترة الماضية انعكس سلبا على أسعار الحديد

واوضح بأن المواطن خلال هذا الموسم اكتفى بسكاكين الموسم الماضي،مبينا ان أسعار السكاكين تختلف حسب الجودة وتتراوح مابين( 3_9)؛) آلاف جنيه،شاكيا من الركود وضعف القوى الشرائية، متوقعا انتعاش حركة البيع خلال الأيام القليلة المقبلة

و افاد تاجر سكاكين ابراهيم آدم على ارتفاع أسعار السكاكين مما ادى الى تراجع القوى الشرائية،وأوضح أن المواطن لايفضل الشراء كل عام قد يكتفي بالمتوفر من الادوات السابقة

و قال تاجر أوان منزلية بالسوق العربي يحيى السر ان زيادة الدولار والدولار الجمركي انعكس على كافه اصناف السلع خاصة المستوردة، مبينا ان سعر دستة صحون العضم (3٫5) آلاف جنيه أما صحون الصيني(2٫800) جنيه فيما قفزت أسعار كبابي المويه (1٫500) جنيه للدستة