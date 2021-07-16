نادي باريس: شطب 14.1 مليار دولار من دُيُون السودان لدى المانحين

الخرطوم: ابتهاج متوكل

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، عن إعفاء 14.1 مليار دولار من دُيُون السودان لدى مجموعة دول نادي باريس وإعادة جدولة باقي الدَّين البالغ 9.5 مليار دولار، الى حين الوصول لنقطة الإكمال، مع التوقف عن سداد خدمة الدَّين خلال هذه الفترة.

وكشف رئيس نادي باريس بأن المانحين وافقوا على شطب ١٤ مليار دولار من ديون السودان.

وقال في تصريح صحفي اليوم (الجمعة)، إنّ الوزارة تسعى للحصول على نتائج مماثلة أو أحسن منها مع الدول الدائنة خارج نادي باريس، مبشراً ومهنئاً الشعب السوداني “الصبور” بحصوله فعلياً على هذا الإعفاء.