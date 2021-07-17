bankak mawjood

بعد ظهورها عبر فيديو الناشطة روان صباحي تحصد تعاطف مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي

المنوعات والفنون
By alsudani 0

الخرطوم: تفاؤل العامري

ظهرت الناشطة والمغنية روان صباحي المعروفة بـ(روني) عبر فيديو تم تداوله بشكل كبير وهي منهارة وتجهش بالبكاء بعد الاعتداء عليها لفظيا من المارة في أحد شوارع الخرطوم أثناء عرضها للوحاتها بمبلغ 200 دولار.. وقالت روني عبر الفيديو: إن المبلغ مع ظروف البلاد الحالية لا يكاد يقضي احتياجاتها لأنها سلكت طريق الاعتماد على النفس.
ووجد حديث روني صدى في نفوس المتابعين الذين تباروا في مواساتها وتحفيزها بالاستمرارية، وسطر عدد من الإعلاميين كلمات تحثها على المضي قدما دون الالتفات للاحاديث السالبة، كما قام بعض المغتربين بشراء لوحات روني كتحفيز واعتذار عن ما بدر لها

alsudani
تصفح أيضاً More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.