بداية توافد خراف الأضحية في الميادين تقابله حالة من الغضب والاستياء بسبب الغلاء

الخرطوم : نزار عباس

بدأ تجار خراف الاضحية في التوافد للميادين والساحات لمباشرة بيعها للمواطنين كما جرت العادة في كل عام وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

من جانبهم عبر بعض المواطنين عن غضبهم و استيائهم من ارتفاع اسعار الخراف هذا العام خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الاسر السودانية وصرح البعض قائلا.”لن نستطيع مجارة اسعار الاضحية هذا العام بسبب الظروف”

فيما اوضح تاجر الخراف صلاح نورين أن الغلاء في الأسعار جاء نتيجة لارتفاع اسعار تكاليف الترحيل من وإلى بالاضافة لارتفاع اسعار الاعلاف خاصة بعد تأخر فصل الخريف هذا العام. والمعلوم أن فصل الخريف تتوفر فيه المراعي الطبيعية مما يوفر على اصحاب الخراف تكاليف العلف.

وكشف عن اسعار الخراف هذا العام تترواح مابين (٣٥ الي ٦٥) الف وذلك علي حسب الحجم والنوع .