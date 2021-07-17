أسامة تاج السر يقدم مجموعته الشعرية الجديدة غداً

الخرطوم: كوكتيل

شهدت الخرطوم حفل توقيع ديوان “الرحيق على شفة السنبلة” للشاعر أسامة تاج السر بصالة “كافيه أرتيق” بالخرطوم بحري،الصادر عن دار الأجنحة للطباعة والنشر والتوزيع