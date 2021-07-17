bankak mawjood

أسامة تاج السر يقدم مجموعته الشعرية الجديدة غداً

المنوعات والفنون
By alsudani 0

الخرطوم: كوكتيل
شهدت الخرطوم حفل توقيع ديوان “الرحيق على شفة السنبلة” للشاعر أسامة تاج السر بصالة “كافيه أرتيق” بالخرطوم بحري،الصادر عن دار الأجنحة للطباعة والنشر والتوزيع

alsudani
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