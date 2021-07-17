أسامة تاج السر يقدم مجموعته الشعرية الجديدة غداً المنوعات والفنون By alsudani On 17 يوليو, 2021 9:58 ص - 0 الخرطوم: كوكتيل شهدت الخرطوم حفل توقيع ديوان “الرحيق على شفة السنبلة” للشاعر أسامة تاج السر بصالة “كافيه أرتيق” بالخرطوم بحري،الصادر عن دار الأجنحة للطباعة والنشر والتوزيع شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)