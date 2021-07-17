مصرع شخصين في حادث سير مروع نتيجة التَخطي بشريان الشمال

الخرطوم: السوداني

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت في حادث سير مروع، نتيجة التخطي الخاطىء بطريق شريان الشمال، كما تسبب الحادث في تلف بالمركبات.

و وفق المكتب الصحفي للشرطة أن خلفية الحادث تعود لمحاولة سائق مركبة صالون افانتي تسير بطريق شريان الشمال من الشمال إلى الجنوب وعند الكيلو 425 حاول تخطي مركبة تسير أمامه بسرعة زائدة فاصطدم ببص سفري كان يسير في الإتجاه المعاكس ونتج عن ذلك وفاة شخصين في الحال وتلف بالمركبتين.

وفور ورود البلاغ تحركت شرطة المرور إلى مكان الحادث وعملت علي تنظيم حركة السير ونقل الجثمانين إلى مستشفي القولد، وتحرير أورنيك 8 جنائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص.