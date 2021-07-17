تحالف أبناء الشمال يقود مبادرة تكريم للفنان الكبير “صديق أحمد” ويهديه وسيلة نقل

الخرطوم: السوداني

قاد تحالف أبناء الشمال مبادرة العطاء لأهل الوفاء برعاية كريمة من ديوان الزكاة الاتحادي، وكرّم اليوم السبت، فنان الطمبور الكبير الأستاذ القامة “صديق أحمد” بمنزله بالدورشاب شمالي الخرطوم.

و رحب الأمين العام للتحالف الأستاذ “الفاتح صالح” بالحضور، واثنى على مسيرة الفنان صديق أحمد، الفنية المميزة.

مؤكداً شكره لديوان الزكاة لاستجابته الفورية لمبادرة التحالف بمنح الأستاذ “صديق أحمد” وسيلة نقل (ركشة) تعينه على تحسين دخله، بقيمة اثنين مليون جنيه، تسلمها الفنان الكبير وأسرته خلال الزيارة، كما تكفل الديوان بتكاليف العلاج الطبيعي ونفقات الأطباء.