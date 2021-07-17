لأول مرة السعودية تسمح بفتح المحال التجارية أثناء أوقات الصلاة بعد حظرٍ دام 40 عاماً

السوداني: وكالات

قررت السلطات السعودية رسمياً اليوم السبت، السماح باستمرار فتح المحال التجارية ومزاولة أنشطتها خلال أوقات الصلوات، بعد حظر دام نحو 40 عاماً في عموم البلاد.

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية عن اتحاد الغرف، إنه “بإمكان أصحاب المحلات التجارية البدء في فتح محلاتهم في أوقات الصلوات وأن الموافقة صدرت بذلك”.

وأرجع اتحاد الغرف قراره إلى أنه جاء “تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع، والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فايروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين، كما يأتي القرار لتحسين تجربة التسوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.

وشدد الاتحاد على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنظيم العمل، وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.

والمتّبع عادة في المملكة العربية السعودية التي تطبق الشريعة الإسلامية، أن تغلق جميع المحال التجارية مع دخول وقت أداء الصلوات الخمس، لمدة نصف ساعة مع كل صلاة، منذ عقود.