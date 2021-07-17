الأهلي المصري يهزم كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ويتوج بالنجمة العاشرة الافريقية

اقتنص الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه بفوز سهل على حساب منافسه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0 مساء اليوم السبت على ملعب (محمد الخامس) بمدينة الدار البيضاء المغربية في نهائي البطولة.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق مهاجمه محمد شريف في الدقيقة 53 وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 64 ثم سجل عمرو السولية الهدف الثالث في الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وشهد اللقاء حالة طرد من نصيب هابي ماشيان لاعب فريق كايزر تشيفز في الدقيقة 45+2 بعد تدخل عنيف ضد أكرم توفيق لاعب الأهلي وهو ما تأثر به الفريق الجنوب أفريقي بشكل واضح في الشوط الثاني.

وحافظ الأهلي على اللقب وحصده للمرة الثانية على التوالي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي أحبط مفاجأة كايزر تشيفز بقيادة المدرب الإسكتلندي ستيوارت باكستر باقتدار.

بدأت المباراة بأداء متوازن من الأهلي بعيداً عن الاندفاع الهجومي المنتظر ، وحاول طاهر محمد طاهر من الجبهة اليسرى مع محاولة من أفشة وانطلاقة من أكرم توفيق ولكن الدفاع الجنوب أفريقي ظهر متمسكاً في الدقائق الأولى.

ونال برنارد باركر إنذاراً للخشونة بينما تحسن أداء كايز تشيفز هجومياً وتبادلوا التمريرات مع مرور العشر دقائق الأولى ووجه نوركوفيتش تسديدة سهلة في يد الحارس محمد الشناوي ثم محاولات للسيطرة على الإيقاع في وسط الملعب.

ووجه حسين الشحات تسديدة فوق العارضة كما نال أيمن أشرف البطاقة الصفراء للخشونة وأبعد دفاع الأهلي كرة عرضية خطيرة من كايزر تشيفز بينما حاول أفشة بتسديدة طائشة مرت بجوار القائم.

كاد أكبيي حارس كايزر تشيفز أن يخطئ في التمرير مع ضغط معلول ، وأرسل معلول عرضية انتهت برأسية بعيدة من شريف وأضاع نوركوفيتش ضربة رأس فوق العارضة.. وكثف الأهلي حصاره على دفاع كايزر تشيفز بعرضية من معلول ثم تسديدة من السولية فوق العارضة.

أرسل معلول عرضية آخرى أمسكها الحارس ، وحاول موسيماني إرباك كايزر تشيفز بتبادل الأدوار بين الشحات وطاهر وأمسك أكبيي بعرضية معلول وانطلق شريف محاولاً استغلال بينية سريعة ولكنه سقط في منطقة الجزاء بلا مخالفة بحسب قرار الحكم باسيفيك.

حصل هابي ماشيني لاعب كايزر تشيفز على إنذار للخشونة ضد أكرم توفيق ، ولكن الحكم تلقى استدعاء من تقنية الفيديو لمراجعة اللعبة وألغى الإنذار واحتسبه طرداً ضد لاعب الفريق الجنوب أفريقي في الدقيقة 45+2 وخرج الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

أشرك الأهلي مدافعه ياسر إبراهيم على حساب أيمن أشرف مع بداية الشوط الثاني ، ودفع كايزر تشيفز باللاعب خاما بيليات الجناح السريع بدلاً من برنارد باركر.. وحاول الأهلي بمراوغة من حسين الشحات غير مكتملة ونال طاهر إنذاراً.

ووجه أفشة تسديدة بعيداً عن المرمى ، ونجح محمد شريف في تسجيل هدف التقدم للأهلي مع الدقيقة 53 مستغلاً تمريرة بينية متقنة حولها ببراعة في مرمى كايزر تشيفز مترجماً سيطرة الأهلي بهدف رائع.

أشرك كايزر تشيفز لاعبه أنتوني أكومو على حساب بلوم الذي بذل مجهوداً كبيراً في خط الوسط ، وحاول الأهلي الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب واستغل طاهر هفوة دفاعية من كايزر تشيفز وقاد هجمة مرتدة انتهت لأفشة الذي سجل من تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 64.

حاول كايزر تشيفز العودة للمباراة بانطلاقة من بيليات بينما أشرك الأهلي لاعبه أليو ديانج لإحكام السيطرة على وسط الملعب ، وسجل عمرو السولية الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 74 من كرة مرتدة سريعة تسلمها حسين الشحات الذي مرر إلى شريف ومررها الأخير بكعب القدم للسولية الذي سجل باقتدار في المرمى.

أشرك كايزر تشيفز اللاعب فيلاني زوني ، ونال بدر بانون إنذاراً للخشونة وأبعد الشناوي عرضية خطيرة من بيليات ووجه أكرم توفيق تسديدة صاروخية فوق العارضة.. وأبعد دفاع الأهلي كرة سريعة من كايزر تشيفز ونال ديانج إنذاراً للخشونة.