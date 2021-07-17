الخارجية ترحب بقرار أعضاء نادي باريس بإعفاء 14.1 مليار من ديونهم على السودان

الخرطوم: السوداني

رحبت وزارة الخارجية السودانية، بقرار أعضاء نادي باريس الذي قضى بإعفاء 14.1 مليار من ديونهم على السودان، والتي يبلغ مجموعُها أكثرَ من 23.5 مليار دولار، وذلك كخطوة أولى في إطار المعالجة الشاملة لقضية إعفاء ديون السودان بعد دخوله نقطة القرار.

وقالت الخارجية في تعميم صحفي اليوم السبت، إن السودان بهذه الخطوة الكبيرة يكون قد عزَّزَ من وضع أقدامه على الطريق الصحيح في عملية إصلاح الاقتصاد الوطني الشامل وهيأ المناخ لعودة الاستثمار الأجنبي ليسهم مع القطاع الخاص المحلي في عملية البناء والنماء.

واعربت الخارجية عن تطلع السودان إلى بلوغ نقطة الاكتمال في العام 2024م، والتي ستشهد إعفاء ما تبقى من ديون سيادية في نادي باريس بنسبة تصل الى 100%، ويُمَكِّنَه ذلك، فضلا عن إعفاء كامل ديونه، من تلقي موارد مالية إضافية من أعضاء نادي باريس حسبما أكدوا بأنفسهم أمس الأول.

مؤكدة مواصلتها في إنجاز ما يليها في هذه المسيرة واضعةً نصبَ أعينِها مصالحَ البلادِ العليا ومستلهمةً في ذلك تضحياتِ ومعانيَ ثورة ديسمبر العظيمة.