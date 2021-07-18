وعود بإزالة تقاطعات القوانين في أداء المناطق الحرة

الخرطوم: السوداني

تعهد وزير الاستثمار د. الهادى محمد إبراهيم بتذليل العقبات التي تواجه أداء المناطق الحرة بالبلاد وإزالة التقاطعات في القوانين.

وأشار لأثر الإصلاحات الإقتصادية التي طبقتها الحكومة مؤخرا على المناطق الحرة خاصة وإزالة التشوهات عن الإقتصاد الكلي متوقعا استقرار الاسعار في ديسمبر القادم .

وأعلن الوزير عزمه على تطوير البنى التحتية وإزالة التقاطعات في القوانين بين المناطق الحرة والجهات ذات الصلة.

ووجه في زيارته منطقة قرى الحرة إدارة الشركة بالإهتمام بتدريب وتأهيل الكوادر خاصة في مجال المناطق الحرة لإثراء التجربة وترسيخ ثقافة المناطق الحرة .

وكشف المدير العام للشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة بالإنابة عبد الوهاب محمد عن خطة شاملة لتطوير الأنشطة الرئيسة للشركة المتمثلة في المناطق الحرة والمعارض والاسواق الحرة .