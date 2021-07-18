شعبة موردي الملبوسات : تحرير الدولار الجمركي تسبب في زيادة كبيرة في الأسعار

الخرطوم: إبتهاج متوكل

أكد رئيس شعبة مستوردي الملبوسات والمنسوجات والاحذية، عمر السيد حدوث زيادات كبيرة على قطاع الملبوسات بسبب تحرير الدولار الجمركي

وقال السيد لـ(السوداني) أن المحك الايجابي لهذه السياسات ، يبرز حال انخفاض سعر الدولار ما يصب في مصلحة المواطن ، موضحا أن التغيير الذي طرأ أحدث زيادة ، مستدلا على ذلك بارتفاع جمارك دستة البناطلين من ٨٠٠ الى 2000 جنيه، منوها الى أن سياسة التحرير تؤدي لازالة التشوهات في الاقتصاد السوداني.

وذكر أن الاسواق تعاني حاليا من التضخم مما انعكس سلبا على اسعار البضائع، مشيرا الى أن انخفاضه يؤثر ايجابيا في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.