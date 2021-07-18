اكتمال تفويج المركبات السفرية بالنيل الأبيض غدا الاثنين

الخرطوم: سونا

اكد مدير دائرة المرور السريع بالنيل الأبيض إبراهيم حسين انطلاق عمليات التفويج للمركبات السفرية في الطريق القومي قطاع النيل الأبيض اعتباراً من الجمعة وسيستمر حتى يوم غد الاثنين.

وقال مدير المرور السريع إن إدارة المرور السريع قامت باستنفار (14) ضابطا و(241) ضابط صف وجندى و(20) عربة دورية لتنظيم سير المركبات وتأمين سلامة المسافرين عبر عمليات التفويج التي تستهدف الحد من الحوادث المرورية وذلك في ثمان نقاط تجمع على امتداد الطريق القومي داخل الولاية.

واضاف إبراهيم أن الهدف من تفويج المركبات تحقيق السلامة وحفظ الأرواح والممتلكات إضافة لتجنب وقوع الحوادث ودعا مستخدمي الطريق الى الإلتزام الكامل بارشادات رجال المرور تجنبا للحوداث.