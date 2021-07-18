ارتفاع متباين في الأسعار ووفرة في الأضاحي ببحري

بحري: عبيــر جعفر

تشهد اسواق الخراف بشارع الانقاذ بحري ارتفاعا وركودا في القوى الشرائية. ورصدت (السوداني) وفرة في كمية الخراف وبرر بعض التجار ارتفاع الاسعار لزيادة تكلفة ترحيل الخراف من مناطق الانتاج للخرطوم.

وقال تاجر الخراف محمد عبدالله في حديثه لـ(السوداني) إن هنالك تباينا في الاسعار حسب الوزن ، مبينا أن سعر اقل خروف (55) ألف جنيه وأعلى سعر (65) ألف جنيه واوضح أن هنالك ركودا في القوى الشرائية .

و اكد التاجر مصطفى وفرة الخراف اما الاسعار فحسب البائع ووزن الخروف ، وقال إن اقل سعر للخروف الوسط (45) ألف جنيه وأعلى سعر للخروف الكبير (75) ألف جنيه ، وعزا ارتفاع الاسعار لزيادة تكلفة تربية الخراف بمناطق الانتاج اضافة الى ارتفاع رسوم الترحيل بسبب زيادة الوقود.

و شكا عدد من المواطنين من ارتفاع الاسعار وعدم قدرتهم على الشراء حاليا مترقبين تراجع الاسعار يوم الوقفة واول يوم في العيد.

وقال المواطن صلاح أحمد انه تفاجأ من الاسعار هذا الموسم ، والتي قال انها تضاعفت عن العام السابق ، وقال انه جاء ليستفسر عن الاسعار وقرر معاودة الشراء قبل يوم وقفة العيد لتوقعاته بتراجع الاسعار ، مبينا تباين اسعار الخراف ما بين (55-70) ألف جنيه

وقال المواطن أحمد الخير أن هنالك ارتفاعا كبيرا في اسعار الخراف وانه لن يشتري الا بعد تراجع الاسعار وقال انه يسمع بأن الاسعار (37-50) ألف جنيه ولكن الواقع يثبت غير ذلك حيث تتراوح ما بين (65-75) ألف جنيه لأجود انواع الخراف اما الخراف العادية (55-60) ألف جنيه .