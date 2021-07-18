ارتفاع كبير في الخضر واللحوم والفواكه بالأسواق

الخرطوم عبير

تشهد اسواق الخضر ارتفاعا كبيرا في الاسعار وندرة خاصة الورقية ٫ وعزا التجار الزيادة لغرق المزارع بمياه الامطار.

وقال تاجر بالسوق المركزي الخرطوم عبداللطيف اسماعيل ل( السوداني ) أن هنالك ارتفاعا في أسعار الخضر الورقية وندرة في الاسواق منها ” البقدونس ٫الرجلة ٫ مشيرا لتأثر المزارع بالأمطار ٫ مبينا أن سعر الرجلة قفز الى (200) جنيه بدلا عن(50) جنيها لربطة الكبيرة أما الملوخية (300) جنيه للربطة الكبيرة فيما قفز سعر البقدونس (50) جنيها بدلا عن(10)جنيهات لسعر الربطة.

و اشار الى معاناة التجار من دخول السوق المركزي بسبب عدم تصريف مياه الأمطار بالسوق المركزي

واضاف تاجر خضر بالخرطوم محمد ابراهيم أن الخريف يؤثر بشكل كبير جدا على المزارع والخضر والاسواق في الحركة التجارية ٫ مشيرا الى أن هنالك ندرة وارتفاعا في بعض اصناف الخضر الورقية ومنها الجرجير وبلغ (100) جنيه للربطة الكبيرة بدلا عن(30) جنيها ٫ لافتا إلى أن مزارع الخضر الورقية تحت البحر لا تتحمل اندفاع المياه وتتلف وتنعكس على ارتفاع الاسعار وندرتها بالاسواق وسجلت ربطة الرجلة (200) جنيه بدلا عن(50) جنيها

وقال صاحب محلات خضروات وفواكه البركة بالخرطوم عبد الله إبراهيم محمد في حديثه ل( السوداني ) : إن سوق الخضر والفاكهة يشهد زيادات كبيره في الاسعار حيث قفز كيلو البطاطس ل(500) جنيه، والقريب فروت (1٫100) جنيه اما التفاح (70)جنيه للتفاحة الكبيرة، وبلغت علبة العنب الكبيرة (400) جنيه والصغيرة (150)جنيه، اما البطيخ (1000) جنيه للكبيرة و(500) جنيه للصغيرة.

واشار الى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، حيث بلغ كيلو الضأن (2٫400) جنيه والعجالي (2٫200) جنيه والكبدة (1000) جنيه للكيلو الواحد والمفروم (2٫5) ألف جنيه للكيلو، وبلغ الصافي (900) جنيه للكيلو. أما بالنسبة اللحوم البيضاء فقد بلغ كيلو الفراخ (1٫500) جنيه من الشركات و(340) جنيه من المزارع، وكيلو السمك (4) آلاف جنيه. وذكر عبدالله أن هنالك ارتفاعا في تكاليف نقل المنتجات من مناطق الانتاج للاستهلاك بنسبة 100%.

وعزا المرحلون ذلك لانعدام الوقود وزيادة استهلاكهم البنزين من السوق الاسود وبالتالي ينعكس على زيادة تكلفه الترحيل بالإضافة لتأثر المزارع بالفيضات خاصة مزارع البطاطس والليمون وغيرها لإضافة لتأثر مزارع الورقيات كالرجلة والجرجير والنعناع.