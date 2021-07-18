تعرف على أربعة أمراض يسببها (خروف) الأضحية لأطفالك حال الاحتكاك به

الخرطوم : سعيد عباس

عادة ما يحتفظ عدد كبير من المواطنين (بخراف) الاضاحي لفترات تتراوح ما بين الـ 48 ساعة الى الاسبوع في منازلهم ومساكنهم الخاصة حتى نهاية ايام التشريق الثلاثة ونهاية ايام النحر ، وكثيرا ما يرغب الآباء واولياء الامور في جلب الاضحية بفترة مبكرة من يوم النحر ارضاءً لرغبة اطفالهم الذين يطلبون ذلك وبإلحاح شديد ، وفي تلك الفترة تنشأ علاقة ما بين ذلك الحيوان واطفال المنزل الذين يتسابقون في سقيته واطعامه بطريقتهم الخاصة التي لا تخلو من ملاعبة الحيوان ومداعبته ، والاحتكاك به عن قرب بشكل اكبر. (كوكتيل) تهاتفت مع الطبيب البيطري محمد القاسم وتحدثت معه عن سلبية احتكاك الاطفال بهذا الحيوان الاليف وخرجت بالحصيلة التالية :-

يقول محمد القاسم الطبيب البيطري بعدد من المسالخ بالعاصمة القومية الخرطوم سابقا وحاليا استاذا لعلوم الطب البيطري بالمملكة العربية السعودية بأن احتكاك الاطفال (بخراف) الاضاحي يسبب عددا من الامراض ابرزها اربعة :-

اولا

من الامراض الشائعة التي تنتج عن احتكاك الاطفال بخراف الاضاحي هي الاصابة بنوع نادر من انواع الفطريات ينتقل بسهولة جدا عند إحتكاك الكثير من الاطفال بالحيوان وينتقل ذلك الفطر الى فروة رأس الطفل بصورة مباشرة ويُحدث ذلك تساقطا لشعر الطفل في اماكن متفرقة من فروة رأسه ويسبب (حكة) في فترات اطول وآلاما متقطعة وقد تأخذ فترة الشفاء من ذلك الداء زمنا طويلا قد يمتد لعدة اشهر ويعرف ذلك المرض بالعامية السودانية بـ(القوب)

ثانيا:

الاصابة بمرض (السنط) وهو عبارة عن اورام صديدية متفرقة تنمو في جسم الطفل بصورة مزعجة للغاية مما يتسبب ذلك في بكاء الطفل ليلا في كثير من الاحيان نسبة لانتشار تلك الحبيبات الكبيرة على جسده بصورة متفرقة فيتقلب الطفل فيها في نومه ويتضاعف ألمه، وفي كثير من الاحيان تصل تلك الاورام أو الحبيبات الصديدية المختلفة إلى الجهاز التناسلي للطفل وتسمى تلك الاورام في العامية السودانية (بالحنكلو) بينما تسمى في دول اخرى (بالثالول) وكل ذلك لاحتكاك الطفل المباشر بالحيوان .

ثالثا:

وهو الاخطر اذا ما وجدت بعض الحشرات التي تستطيع أن تصيب جلد (الخروف) وتثقبه حينها اذا كان (الخروف) مصابا (بالجرب) من السهولة بمكان انتقاله للطفل الذي ظل يلامس ذلك الحيوان .

رابعا:

سهولة اصابة الاطفال الذين يعانون بصورة مزمنة من الحساسية الصدرية أو الجلدية ، وهولاء يمكن أن يتعرضوا لعدة امراض في زمن واحد من نفس الحيوان .