لدعم عدد من المستشفيات بالأضاحي مبادرة (صحة وعافية) بالتنسيق مع مؤسسة البصر الخيرية

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

أعلنت مبادرة (صحة وعافية) بالتنسيق مع مؤسسة البصر الخيرية عن تقديم دعم لعدد من مستشفيات العاصمة الخرطوم بتوزيع (أضاحي) على الكوادر الصحية والطبية العاملة أثناء عطلة العيد بالمؤسسات الصحية، فضلا عن المرضى ومرافقيهم ممن اضطرتهم الظروف لحضور العيد في المستشفيات

عينت المبادرة تقديم الدعم لعدد من المستشفيات على رأسها مستشفى ام درمان التعليمي ومستشفى المناطق الحارة ومركز عزل الخرطوم لمرضى الكورونا وعدد آخر من المستشفيات، وقال دكتور العاص أحمد كامل المدير العام لمؤسسة البصر الخيرية إن المبادرة تمثل اضاءة لطريق الفرح لكل الكوادر الصحية والمرضى ومرافقيهم.

واشار إلى أن المشروع سيتم بتكاتف الجميع انطلاقا من قيم الشعب السوداني، وناشد أعضاء في المبادرة جميع الخيرين بتقديم الدعم والمشاركة