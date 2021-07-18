صرخة من أهالي العيلفون إلى والي ولاية الخرطوم

تعرضت منطقة العيلفون والقرى المجاورة لها ﻷمطار غزيرة اﻷسبوع الماضي، مما تسببت في انهيار عدد من أسوار المنازل ومواعين الصرف الصحي. وقد غمرت المياه جميع الشوارع الرئيسية والميادين فيما أصبحت منطقة أم قحف معزولة تماما كالعادة.

وبلا شك سيتسبب ذلك الوضع في إعاقة تحرك المواطنين من مواقع سكنهم إلى مقار أعمالهم أو لقضاء حاجياتهم وشؤون معاشهم، ضف الى ذلك ما سينجم ﻻحقا من تردي البيئة بتوالد البعوض والذباب واﻵفات، وتعلمون جيدا تدهور الخدمات الصحية في البلاد وصعوبتها إن هي وجدت.

وقد ظلت محلية شرق النيل كعادتها في نوم عميق كعهدها منذ العهد البائد وظلت تقدم الوعود دون تنفيذ، علما بأن هذا هو أول هطول للأمطار في خريف هذا العام. وبما أن هيئة الأرصاد قد أطلقت تحذيراتها وتنبؤاتها بهطول أمطار غزيرة هذا العام فإننا نطلق نداءنا للسيد والي وﻻية الخرطوم وكذلك لمعتمد محلية شرق النيل للتدخل العاجل قبل وقوع الكارثة.. لا قدر الله.