سوداكال يوالي إصدار البيانات ويحتج على العضوية

أصدر رئيس المريخ الموقوف آدم سوداكال بيانا جديدا اكد من خلاله بأن مجلس الإدارة في اجتماعه الدوري بتاريخ 27 يونيو 2021م قد قرر فتح ابواب اكتساب العضوية والتجديد يوم 1 يوليو على أن تقام يوم 31 يوليو الجمعية العمومية الطارئة لإدراج ملاحظات الفيفا على النظام الأساسي لسنة 2019م وتكتسب وتجدد العضوية بمكاتب العضوية بالنادي ونعيد التأكيد أن إجراءات اكتساب وتجديد العضوية مفتوحة بالنادي تحت إدارة لجنة العضوية الشرعية بالنادي، واشار البيان إلى انه يحذر من الإنجراف وراء المجموعة المجمدة التي طالعنا صبيحة أمس بيان ممهور بتوقيعها وقد اسموا أنفسهم بالمجلس “المكلف” اي بمثابة لجنة تطبيع في حين أن مجلس المريخ منتخب. وقد أشار البيان إلى تحويل مقر اكتساب وتجديد العضوية من نادي المريخ الرياضي إلى إحدى المتنزهات العامة ونؤكد انه لا شرعية لأي عضوية تكتسب خارج دار النادي وأن مجلس الإدارة لن يعتمد اي إجراءات تتم خارج مكاتب عضوية النادي. وينوه مجلس الإدارة إلى أن ابواب العضوية مفتوحة لكل من يرغب في التجديد والاكتساب من أجل التحول فيما بعد لجمعية عمومية انتخابية يوم 4 سبتمبر لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي، ونشير إلى أن خطوة اكتساب العضوية و تجديدها خارج مكاتب العضوية تفتح باباً للشبهات والطعون مما يؤدي إلى تعطيل أي عملية انتخابية لاحقة لذلك نأمل من جمهور المريخ الالتزام بتجديد و اكتساب العضوية عبر القنوات الشرعية الخاصة بنادي المريخ.