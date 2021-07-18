ابنة “جندي مفقود” بالفشقة تتغلب على ظرفها و تحرز المرتبة الأولى على ولاية البحر الأحمر في امتحان شهادة الأساس

الخرطوم: السوداني

أحرزت ابنة جندي برتبة “صول” بالقوات المسلحة السودانية مفقود بالفشقة، المرتبة الأولى على ولاية البحر الأحمر، في امتحان شهادة مرحلة الأساس هذا العام، بتفوقٍ باهر، متغلبة على ظرفها الاستثنائي.

وحصلت “لُدن عبدالرازق بابكر” والتي جلست من مدرسة حمزة الفاضلابي الابتدائية الحكومية بنات بحي سلبونا ببورتسودان، المجموع الكامل (280) درجة في امتحانات شهادة الأساس، لتحتل المركز الأول على ولاية البحر الأحمر، بالاشتراك مع أربع تلميذات.

وكان الصول/ عبدالرازق بابكر عبدالرازق، والد التلميذة “لُدن” والذي ينحدر من قرية تنقسي الجزيرة -محلية الدبة- شمالي السودان، قد فُقِد، العام الماضي، قُبيل استرداد الجيش السوداني لمنطقة الفشقة الحدودية شرقي السودان.