جبريل ابراهيم: منحة للسودان وصلت إلى 3 مليار دولار

الخرطوم : السوداني

قال وزيرالمالية، جبريل إبراهيم، أن منحة البنك الدولي للسودان ارتفعت من 2 مليار إلى 3, مليار دولار ما يزيد الطمأنينة ما يتعلق بالمخزون من النقد الأجنبي

وأوضح إبراهيم في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن السودان اتفق اولا مع مجموعة البنك الدولي على منحة مبلغ ملياري دولار لكنها زادت بالحصول على منحة أخرى في إطار مبادرة دعم دول القرن الأفريقي بمبلغ 480 مليون دولار ومنحة ثالثة بمبلغ 260 مليون دولار خاصة بدعم الدول التي تستضيف لاجئيين ، إضافة الى 280 مليون دولار لدعم الإتصالات.

ووعد بصرف تلك المبالغ على الكهرباء والصحة ومياه الرى ومياه الشرب.

وحول إعفاء أكثر من 14 مليار من الديون المستحقة على السودان في إطار مبادرة الهيبك كشف الوزير عن رغبة بلاده في الدخول في مفاوضات ثنائية جادة، مع عدد من الدول خارج نادي باريس لإعفاء وجدولة 30 ملياردولار مستحقة كديون على السودان، موضحا أن نادي باريس هيكل 9.5 مليار دولار لمدة 16 عاماً، وفترة سماح تصل إلى 6 سنوات.

ووصف عملية إعفاء الدين بالإنجاز الكبير ووعد بان يصل السودان بذات الكيفية إلى نقطة الإنجاز في مبادرة هيبك في غضون 18 شهراً بعدها يتم الإعفاء لكامل الدين الخاص بنادي باريس.