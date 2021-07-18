فرض إجراءات صحية بالقانون في منطقتي كافوري وشرق الخرطوم بسبب كورونا

الخرطوم: السوداني

اعلن الدكتور عمر النجيب وزير الصحة عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية عن تصاعد حالات اﻹصابة لكورونا، مبينا أن اللجنة بصدد فرض الاجراءات الصحية بالقانون في فترة عيد الأضحى المبارك في منطقتي كافوري وشرق الخرطوم، مشيرا إلى تأرجح التصاعد بين ولايتي الخرطوم والبحر الأحمر وأن حالات ولاية الخرطوم تمركزت في الخرطوم شرق وكافوري.

وأشار النجيب في المؤتمر الصحفي للجنة العليا للطوارئ الصحية ظهر اليوم بوكالة السودان للأنباء إلى مطالبة الوزارة لوالي وﻻية الخرطوم بإجراء مزيد من الاحترازات الصحية بالولاية بالتشديد على منطقتي كافوري والخرطوم شرق خاصة في مراكز التسوق والمطاعم والبقالات و أماكن التجمعات.

ودعا النجيب المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر والالتزام بالاشتراطات الصحية لمجابهة الوباء. وأشار إلى وضع التراخي الذي حدث من المواطنين إبان الموجة الثانية لكورونا الأمر الذي أدى لوفاة أعداد كبيرة من المواطنيين.

ونفى النجيب دخول السلالة الهندية للكورونا لمدينة بورتسودان قائلا “لم نجد مايثبت ذلك صحيا” مشيرا الى عدم الالتزام الواضح بالاحترازات الصحية بمدينة بورسودان، لافتا الى الإجراءات التي اتخذها والي ولاية البحر الأحمر لحماية المواطنيين وانه من غير المستبعد اتخاذ مزيد من التدابير والاجراءات الصحية للحد من انتقال الوباء والمحافظة على سلامة الناس.

وكشف النجيب عن تفشي حالات لفيروس الكبد الوبائي بولاية القضارف وسط معسكرات اللاجئين، مبينا أن الوزارة ارسلت فرقا ومعينات طبية لاحتواء الموقف، مثمنا دور الأطباء بولاية القضارف الذين علقوا استقالاتهم واستجابوا لوضع الولاية الصحي وتفشي الوباء ،متعهدا بحل جذري لكل مشاكل الولاية المتعلقة بالوزارة خلال أسبوعين.