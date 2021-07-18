إصابة اثنين من منسوبي الشرطة بطلق ناري أثناء تنفيذ حملات أمنية بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

نفذت شرطة محلية امبدة اليوم الأحد، في الرابعة فجراً، حملة منعية وكشفية مشتركة برئاسة العميد شرطة عبدالله عبدالرحمن مدير شرطة المحلية، استهدفت مناطق السكن العشوائي بمحلية امبدة.

و أسفرت الحملة عن توقيف عدد (70) متهماً ببلاغات تحت عدة مواد قانونية، وضبط (20) شاشة تلفزيونية بمقاسات مختلفة، ومبالغ مالية كبيرة، وعدد من مكيفات الهواء، والتكاتك، والأسلحة البيضاء، وأشياء أخرى عديدة.

يُذكر ان القوة المنفذة للحملة، قد تعرضت إلى إطلاق نار أدى لإصابة المساعد روبن جيمس كومي، والعريف محمد سليمان المليح، و تم نقلهما إلى مستشفى الشرطة.

وأشاد اللواء شرطة عبدالرؤوف الضوء، مدير دائرة الجنايات بنتائج الحملة التي استهدفت معاقل العصابات المتفلتة.

مؤكداً استمرار الحملات حتى دك كل أوكار الجريمة، متمنياً عاجل الشفاء للمصابين، وأضاف أن لا مأوى للمجرمين سوى السجون، مشدداً على عزمهم للوصول الى كل من يَروِع أمن المواطن مهما كلف الأمر .