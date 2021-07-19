السودان يرفض الإجراءات الأحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع حول سد النهضة

الخرطوم: السوداني

جددت الحكومة السودانية، اليوم، موقفها الثابت برفض الاجراءات الأحادية الجانب من إثيوبيا وسياسات فرض الامر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في نهر النيل الأزرق. وكانت السلطات الاثيوبية، قد اعلنت اليوم، عن اكتمال ملء سد النهضة لهذا الموسم في اجراء احادي الجانب للعام الثاني على التوالي.

وقالت وزارة الري السودانية: “تؤكد الوزراة ان البديل الأفضل لهذا النهج الإثيوبي الذي لن يؤدي إلا إلى الاضرار بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين، هو مواصلة التفاوض، بنية حسنة، للتوصل لاتفاق قانوني ملزم وشامل يحافط على مصالح كل الاطراف ويخاطب مخاوفها، وبالذات التشغيل الآمن لسد الروصيرص”.

وشددت الوزارة على إيمانها بأن الوقت لم يفت بعد، وأن التوصل للاتفاق المرجو، ضروري جداً وممكن ومتاح، إذا توفرت الارادة السياسية.

وأضافت الوزارة في بيان لها: “نطمئن مواطنينا بأن الجهات المسؤولة قد عكفت منذ أشهر على التحسب واتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية المناسبة للحد من الآثار السلبية الفعلية والمحتملة للملء الاحادي الجانب للعام الثاني على التوالي بكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة وعنت بالغ تكبده مواطنونا في عجز امدادات الكهرباء وامدادات مياه الشرب، ولو لا التحوطات الفنية بتغيير نظم التشغيل في خزاني الروصيرص وجبل أولياء لكانت النتائج كارثية لجهة توفير المناسيب المطلوبة لمحطات مياه الشرب ولتوليد الكهرباء”.