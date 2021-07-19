أسرة الفنانة ياسمين عبدالعزيز: الرئيس السيسي أرسل لها فريقا طبيا

القاهرة: وكالات

قال الفنان وائل عبد العزيز، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أرسل فريقا طبيا، لمتابعة الوضع الصحي لشقيقته، النجمة ياسمين عبد العزيز، التي دخلت في غيبوبة بعد إجرائها لعملية جراحية.

وكتب وائل في حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”: “نشكر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والد لكل المصريين على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف على أطباء إجراء العملية”. وتابع: ” آملين من الله عز وجل الشفاء العاجل لابنتنا، دعواتكم في يوم عرفة جزاكم الله خيرا”.

من جانبه، أوضح عضو نقابة الأطباء المصريين، إبراهيم الزيات، أنه في حال إثبات وقوع الطبيب في خطأ طبي يتم محاسبته بكل الطرق، حيث يتبع الطريق القانوني عن طريق إحالته إلى النيابة العامة إلى جانب محاسبته نقابيًا عن طريق لجنة الشكاوي ولجنة أداب المهنة.

وأعاد الوضع الصحي للفنانة ياسمين عبد العزيز إلى الأذهان ملف الفنانين الذين عانوا من الإهمال والأخطاء الطبية، فمنهم من لقي حتفه بينما عانى آخرون من غيبوبة تامة، واضطر بعضهم لإجراء أكثر من عملية جراحية حتى عادوا لحياتهم الطبيعة.

وبعدما أعلن الفنان أحمد العوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خضوع الفنانة ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية مساء السبت، لاستئصال تكيس على المبيض، تعرضت النجمة المصرية لخطأ طبي أثناء العملية، أدى لدخولها في غيبوبة تامة.