في خطاب العيد .. “البرهان” يدعو إلى قبول الآخر و نبذ سياسات الإقصاء العنصرية و الحزبية

الخرطوم: السوداني

هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الشعب السوداني، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، محيياً نضالات الشعب وصبره في سبيل تحقيق الحرية و إقامة العدل وإشاعة السلام.

وأكد سيادته في الكلمة التي وجهها اليوم للأمة السودانية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلتزامه بالمُضي قدماََ لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، داعياََ إلى ضرورة وحدة قوى الثورة، والقوى الوطنية التي تؤمن بالتغيير، وبمبادىء وتطلعات الشعب، في الحرية، والسلام، والعدالة.

كما أكد على أن التحديات والمخاطر التي تحيط بالوطن لن تزيدهم إلا إصراراً على المُضي قدماً في تحقيق أهداف الثورة المجيدة.

مشيراً إلى أن مجابهة التحديات والمخاطر، تتطلب جمع الصف الوطني، والنظر إلى المصالح العليا للدولة، ومطلوبات التحول الديمقراطي، وذلك لن يتحقق، إلا بتعزيز الوحدة الوطنية، وقبول الآخر، ونبذ سياسات الإقصاء والعصبية والجهوية والعنصرية أو الحزبية، والإلتفاف حول هذا الوطن.