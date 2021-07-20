حمدوك: السودان مايزال يدعو لاتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة

الخرطوم: سونا

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك موقف السودان الداعي الى الوصول لاتفاق قانوني وملزم بين كل من مصر والسودان واثيوبيا حول سد النهضة وملئه بما يتماشى والقانون الدولي.

وقال حمدوك في خطابه للشعب السوداني بمناسبة عيد الاضحي المبارك ان ملف سد النهضة يظل في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية؛ وانه ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية عن اكتمال عملية الملء الثاني في مواصلة للتصرف في هذا الملف بشكل أحادي وللمرة الثانية إلا ان السودان يظل متمسكا بالوصول إلى اتفاق قانوني وملزم حول سد النهضة الاثيوبي. وأضاف رئيس الوزراء: “إلا أننا نواصل الدعوة للامتناع عن الإجراءات المنفردة؛ مع ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم يتماشى مع القانون الدولي؛ وسوف لن نألوا جهداً في تحقيق هذا الهدف الذي يحفظ مصالحنا القومية في السودان.”