الجيش الأمريكي يشن أول هجوم جوي في الصومال في عهد بايدن

واشنطن: رويترز

شنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء؛ أول هجوم جوي في الصومال استهدف حركة الشباب الإسلامية المتشددة منذ تولي الرئيس جو بايدن السلطة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إن الهجوم وقع قرب مدينة جالكعيو.

وشنت الولايات المتحدة مرارا هجمات جوية ضد حركة الشباب في الصومال، إلا أن هذا أول هجوم منذ 20 يناير عندما تولى بايدن السلطة.

واستهدفت حملة الحركة التي شملت تفجيرات وهجمات بالأسلحة النارية قواعد عسكرية صومالية، وبنية تحتية مدنية منها الفنادق والحانات والمدارس في الصومال ودول أخرى بالمنطقة.