جنوح السفينة القادمة من إيلات الإسرائيلية في طريقها إلى بورتسودان قبالة المياه المصرية

كتب: عبدالقادر باكاش

جنحت سفينة سويسرية كانت في طريقها إلى السودان في السواحل المصرية بالقرب من جزر تيران وصنافير اليوم الأربعاء.

وكشفت مصادر (السوداني) أن السفينة تحمل على متنها بعثة علمية تتبع لمدرسة البوليتكنيك الفيدرالية في مدينة لوزان السويسرية، تحركت أمس الثلاثاء من ميناء إيلات الإسرائيلي في طريقها إلى ميناء بورتسودان بهدف إطلاق مشروع بحثي حول دراسة خصائص الشعب المرجانية في حوض البحر الأحمر، ويرأس البعثة، الباحث الإسرائيلي الاصل، الأسترالي الجنسية، ماعوز فاين، من المعهد الدولي للعلوم البحرية، ويضم طاقمه العلمي خمسة باحثين أوروبيين، شرعت السفارة السويسرية في الخرطوم في الفترة الماضية إجراءات حصولهم على تأشيرة الدخول إلى السودان، الأمر الذي لم يبت فيه بعد.

وأكدت المصادر أن السودان تحفظ على دخول البعثة لكونها بعثة ذات صبغة سياسية أكثر من كونها علمية متخصصة، وأشارت إلى أنه تم إجراء عدة أبحاث في الساحل السوداني بالتنسيق والتعاون مع عدد من البعثات العلمية النرويجية منها والألمانية ولم تكن لاغراض دعائية، وأكدت أن السودان يرحب بكل أشكال التعاون العلمي مع المؤسسات البحثية ويتطلع إلى تنمية علاقاته في الجانب البحري شريطة أن لا تكون لاغراض سياسية ودعائية.