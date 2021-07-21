وفاة طالب لجوء سوداني في فندق بالقُرب من مطار هيثرو

السوداني: وكالات

عثر على جثة شاب سوداني لاجىء يبلغ من العمر 24 عامًا في فندق كراون بلازا بالقرب من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن.

وقالت مصادر وزارة الداخلية إن المكان الذي تم العثور فيه على جثة طالب اللجوء هو مسرح جريمة.

و نظم زملاؤه من طالبي اللجوء احتجاجًا هناك بعد ساعات من اكتشاف جثته، حاملين لافتات تقول “حياة اللاجئين مهمة” و “تم إهماله حتى الموت”.

وقالت كلير موسلي ، من مؤسسة Care4Calais الخيرية: “لقد كان صديقًا لمتطوعينا في كل من كاليه والمملكة المتحدة. كان مرحًا ومضحكًا في ظل أصعب الظروف، بعد أن نجا من أهوال غير معروفة في وطنه ورحلة شاقة للوصول إلى هنا بحثًا عن الأمان ، شعرنا بالدمار لأن حياته قد انتهت هنا في المملكة المتحدة “.

وقالت مادي هاريس ، مؤسسة شبكة Humans for Rights Network: “نحن نتضامن مع عائلة هذا الرجل وندعو إلى تحقيق فوري وشفاف في وفاته”.

كما نظمت مظاهرة أخرى خارج الفندق للتعبير عن مخاوف بشأن الوفاة وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: “إننا نشعر بالحزن حقًا لسماع وفاة شخص في أماكن إقامة اللجوء. ستظل صحة ورفاهية طالبي اللجوء على رأس أولوياتنا دائمًا.

وأضاف: نحن نعمل عن كثب مع مجموعة من المنظمات لضمان تقديم الدعم والمساعدة الفوريين للأشخاص الذين يعيشون في السكن والذين تأثروا بهذه الوفاة المأساوية وننتظر مزيدًا من المعلومات من شرطة العاصمة فيما يتعلق بنتائج تحقيقهم المستمر “.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: “قبل الساعة الواحدة صباحًا بقليل من يوم الأحد، تم إخطار الشرطة من قبل خدمة الإسعاف في لندن يوم 18 يوليو بتقارير عن وفاة شخص و حضر الضباط والمسعفون وأعلن وفاة رجل في العشرينات من عمره في مكان الحادث.

وكان قد توفي 29 طالب لجوء في مساكن وزارة الداخلية العام الماضي ، أي خمسة أضعاف أولئك الذين لقوا حتفهم في رحلات عبور القوارب الصغيرة المحفوفة بالمخاطر في القناة خلال نفس الفترة.