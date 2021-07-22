آبي أحمد يوجه رسالة للسودان ومصر

الخرطوم: السوداني

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، صباح اليوم، رسالة للسودان ومصر، قال فيها: “إلى أخواتي وإخواني في دول المصب، لقد تم الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي العظيم على نهر أباي – النيل الأزرق- في العشرين من يوليو 2021 وكما وعدتكم سلفا في التاسع من يوليو 2021، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب المباشرة”.

وأضاف في تغريدة على حسابه في (تويتر): “أود أن أطمئنكم مرة أخرى بأن هذا الملء سوف لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا. وسيظل سد النهضة الإثيوبي العظيم مكسبا ورمزا حقيقيا للنمو والتعاون المشترك”.