توقعات بهطول أمطار في عدد من الولايات

الخرطوم: سونا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقريرها اليومي عن حالة الطقس خلال الـ24 ساعة المقبلة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة صحوبة بنشاط الرياح السطحية النشطة على أجزاء من ولايات (الجزيرة، شمال وغرب َووسط دارفور)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء من ولايات (القضارف، سنار، النيل الازرق، جنوب وغرب كردفان، جنوب وشرق دارفور) اعتبارا من اليوم إلى صباح الغد.

وأضافت الهيئة بحسب: “ان الفاصل المداري يمر اليوم بأقصى الحدود الشمالية لولاية البحر الأحمر جنوب وادي حلفا شمال دنقلا و شمال دارفور، ومن المتوقع ان يبقى على موقعه خلال فترة التوقع”.