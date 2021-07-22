حميدتي في (كدباس): السودان يسعنا جميعاً

الخرطوم: السوداني

دعا النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، اليوم، إلى وحدة الصف ولم الشمل لبناء البلاد، وقال إننا في حاجة لوحدة الصف والكلمة ونبذ الخلافات الحزبية والقبلية والجهوية التي أخرتنا كثيراً.

وأضاف في زيارة إلى منطقة كدباس بولاية نهر النيل اليوم، أن السودان لن يتقدم بالاختلاف، والتعصب للرأي، والحزب، والقبيلة. وأن مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية حلها في التوافق والاتفاق، وأوضح أن كل عوامل النهضة والنجاح متوفرة لدينا، فقط نحتاج أن نضع أيادينا في أيدي بعض، وقال: “نختلف في الرأي ونتفق في الوطن”.

ودعا لوحدة الصف، وقال: “نتوجه بالدعوة لكل أبناء الوطن، السودان يسعنا جميعاً”، وأوضح أن خيرات هذه البلاد كثيرة لا حصر لها يجب ألا نضيّع وقتنا في الخلافات والانقسامات، وتابع: “هذه الفرصة التاريخية لن تتكرر مجدداً يجب أن نستثمرها جيداً، يجب أن نترك مصالحنا الذاتية والحزبية ونعمل معاً لمصلحة شعبنا الذي يعاني من ضيق العيش ومصاعب الحياة”.

وأكد ان العسكريين في الحكومة الانتقالية على توافق تام وعلى المدنيين وخاصة قوى الحرية والتغيير ترك الخلافات والتوافق فيما بينهم.

وشكر حميدتي، الشيخ الجعلي على مساهماته الكبيرة وسعيه لإيجاد حل لمشاكل البلاد من خلال المبادرات التي يقوم بها من حين لآخر متى ما تشعبت المشاكل بين السياسيين في البلاد.

وطمأن مواطني غرب بربر بحلحلة قضاياهم، وقال: “لأهلنا في كدباس وغرب بربر الذين عانو كثيراً من التهميش وغياب التنمية، نقول إن غداً سيكون أفضل من اليوم والأمس، نؤكد لكم أننا نعلم بقضاياكم واحتياجاتكم من الخدمات الأساسية في الصحة، والمياه، والطرق، والكهرباء، بإذن الله سنتابع مع حكومة الولاية والحكومة الاتحادية لتنفيذ هذه الاحتياجات الضرورية”.

وطالب حميدتي إلى مضاعفة الجهود وتطوير العمل في مجالات الزراعة والبساتين والصناعات التحويلية وفي مجالات التعدين وغيرها من المجالات التي تمتاز بها ولاية نهر النيل، وأكد أن الإنتاج هو المخرج الوحيد لهذه البلاد.

وحيا مشايخ الطرق الصوفية في السودان على رأسهم الشيخ محمد حاج حمد الجعلي، وطلب منهم الدعاء والإعانة لأجل نهضة واستقرار ونماء بلادنا.