الدفاع المدني ينقذ أرواح 85 معدناً انهارت بهم بئر بأحد مناجم الذهب في الشمالية

الخرطوم: السوداني

نجحت الإدارة العامة للدفاع المدني عبر إدارة الدفاع المدني الولاية الشمالية في إنقاذ حياة 85 شخصاً يعملون بالتعدين، بعد أن انهارت بهم ا

إحدى آبار مناجم التنقيب عن الذهب بالولاية الشمالية حيث تمّ إنقاذهم جميعاً.

وقال العميد شرطة، قرشي حسين عبد القادر، مدير دائرة الطوارئ والكوارث القومية بالإدارة العامة للدفاع المدني في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة: “تلقت إدارة الدفاع المدني بالولاية الشمالية بلاغاً عبر غرفة المعلومات المركزية يفيد بانهيار بئر بأحد المناجم في منطقة الخط الأخضر بمحلية حلفا، وعلى ضوء ذلك تمت الاستجابة السريعة للبلاغ، وتم تحريك وحدة الإنقاذ البري بالولاية الشمالية لمكان الحادث بكامل متحركاتها وآلياتها اللوجستية التي تناسب المهمة”.

وأضاف: “في عملية نوعية توضح المهنية العالية والتدريب المتقدم والشجاعة النادرة التي يتحلى بها أفراد الدفاع المدني، نجح الفريق في إنقاذ ارواح حياة 85 معدناً كانوا جميعاً بداخل البئر المنهارة بالمنجم واستخراجهم منها جميعاً وهم على قيد الحياة، وتم تحويلهم إلى مستشفى حلفا التعليمي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، وبعد إجراء الكشف الطبي عليهم اتّضح أن حالتهم الصحية جيدة ومستقرة تماماً”.

وأكد العميد قرشي، على جاهزية الدفاع المدني للقيام بدوره كاملاً في تحقيق السلامة العامة للمواطن والمحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة، موضحاً أن إدارته قد وضعت خططا طموحة لمواجهة فصل الخريف والاستعداد المبكر للكوارث والسيول والفيضانات التي قد تنجم عن موسم هطول الأمطار.