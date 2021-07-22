تشكيل المكتب التنفيذي للتحالف النوبي من 11 عضواً

الخرطوم: السوداني

شكّل السبت الماضي، المكتب التنفيذي للتحالف النوبي، عقب سلسلة من الاجتماعات التي ناقشت مجمل القضايا النوبية التي تهم المنطقة.

وتم تكليف 11 عضواً من بين أعضاء الجمعية العمومية، لتشكيل المكتب التنفيذي للتحالف، وتسيير شؤونه وإدارة أعماله، أبرزهم المستشار عباس توفيق رئيساً ود. احمد عبد الله خضر (شفا) نائباً له.

وأمّن أعضاء المكتب التنفيذي، على أهمية العمل في الفترة القادمة لإبراز قضايا المنطقة النوبية، في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمية، مؤكدين على ضرورة التكاتف لحل المشكلات التي تُعيق تنمية المنطقة وتقدمها، والعمل يداً بيد للارتقاء بالمجتمع النوبي، فضلاً عن المحافظة على حقوق النوبيين المشروعة في تنمية ونهضة وازدهار مناطقهم بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الدولة.