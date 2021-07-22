حميدتي يزور البرهان في (قندتو)

الخرطوم: السوداني

سجل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، زيارة لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال حميدتي: “تشرفتُ اليوم بزيارة فخامة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في مسقط رأسه بمنطقة قندتو بولاية نهر النيل، لتقديم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي نأمل أن يعود وبلادنا أكثر أمناً وتقدماً وازدهاراً”.

وأضاف حميدتي في منشور له على صفحته الرسمية على الفيسبوك: “خالص الشكر والامتنان للرئيس البرهان، والتحية والتقدير للأهل في قندتو على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة”.