اغتيال القائد السابق للقوات الخاصة لاقليم بني شنقول

القضارف: عبد القادر الحيمي

أعلن مسؤولون في اقليم بني شنقول، عن مقتل القائد السابق للقوات الخاصة لاقليم بني شنقول “فيردى بوج” والذي لقي مصرعه كما افادت التقارير على ايدى مسلحين، عندما كان في منطقة كاماشى باقليم بني شنقول.

وافاد “بوكا ابوس” رئيس مكتب الاتصالات بمنطقة ” كاماشى” ان الهجوم وقع فى محافظة “اودا بلغودول” في منطقة “اصوصا” المتاخمة لمحافظة “سيدال”. واضاف ان ثلاثة اشخاص بينهم القائد “فيردى” قتلوا لكن لم تعرف على الفور هويتها.

تولى القائد ” فيردى بوج ” – وهو من أبناء الأمهرة- قيادة القوات الخاصة للاقليم بين 2013 و2020 واقيل من منصبه فى اعقاب العنف العرقية الاقليم الذى شهد مواجهات عنيفة بين مواطنى بنى شنقول وبين الامهرة والاورومو، مما تسبب فى تهجير قرابة المائة الف من الاورومو والامهرة من بعض مناطق بنى شنقول. ويتهم مواطنى بنى شنقول القائد فيردى مسؤولية مصرع المئات من أبناء الاقليم وممارسة التطهير العرقى حيث تسببت ميليشياته فى نزوح الآلاف من أبناء الاقليم الى السودان.