إسرائيل تنضم إلى الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب

أعلن مسؤولون، اليوم الخميس، أن إسرائيل نالت رسميا صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو هدف عمل الدبلوماسيون الاسرائيليون منذ نحو عقدين لتحقيقه.

وقدم السفير الاسرائيلي لدى أثيوبيا أليلي أدماسو أوراق اعتماده كمراقب في الاتحاد الافريقي الى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد في مقر المنظمة في اديس ابابا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال وزير الخارجية الاسرائيلي يائير لبيد في بيان أصدره مكتبه «هذا يوم احتفال بالعلاقات الاسرائيلية الافريقية». وأضاف أن وضع المراقب سيمكن إسرائيل من مساعدة الاتحاد الأفريقي بشكل أكبر في مجالي مكافحة جائحة كوفيد والإرهاب.

وسبق لاسرائيل أن حصلت في السابق على صفة مراقب في منظمة الوحدة الإفريقية، لكن بعد حل منظمة الوحدة عام 2002 واستبدالها بالاتحاد الإفريقي جرى احباط محاولاتها لاستعادة هذه الصفة.

واشار بيان لبيد الى أن اسرائيل تقيم حاليا علاقات مع 46 دولة افريقية و«لديها شراكات على نطاق واسع وتعاون في مجالات مختلفة بينها التجارة والمساعدات».

وتتمتع فلسطين ايضا بصفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وشكلت بيانات الاتحاد الأفريقي الأخيرة في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني مصدر إزعاج لاسرائيل.