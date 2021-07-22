إحباط عملية تهريب اتجار بالبشر من تَسَنيّ إلى الخرطوم

الخرطوم: السوداني

تمكن فريق ميداني متخصص من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية من تحرير 6 من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء في طريقهم من مدينة تسني الاريترية إلى ولاية الخرطوم.

وتعد العملية واحدة من العمليات النوعية النادرة لإنقاذ وحماية ضحايا الإتجار بالبشر وتفكيك الشبكات الإجرامية في مجال تهريب المهاجرين والإتجار بهم، حيث كان الضحايا يستقلون عربة بوكس دبل كاب.

و وفق المكتب الصحفي للشرطة، توفرت معلومات لإدارة المباحث بولاية القضارف تفيد بأن هنالك شبكة إجرامية تنشط في عمليات اتجار بالبشر وتهريب الضحايا من إحدى الدول المجاورة إلى ولاية القضارف، ومن ثم تهريبهم إلى داخل ولاية الخرطوم عبر استقلالهم لإحدى المركبات التي يتم بها تهريب الضحايا، وتم تشكيل فريق متخصص في مثل هذه العمليات لتنفيذ العملية.