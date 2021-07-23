جبهة تحرير “قامبيلا” تدعو إلى إسقاط الحكومة الإثيوبية عبر الكفاح المسلح

أديس أبابا: السوداني

دعت جبهة تحرير قامبيلا الإثيوبية، شعب قامبيلا بالانضمام إلى الكفاح المسلح، لإسقاط العدو المشترك وهو “حزب الازدهار” حكومة آبي أحمد. وقالت جبهة تحرير قامبيلا: “جنباً إلى جنب مع الشعوب والقوميات الإثيوبية والمنظمات والحزاب الأخرى يجب إسقاط حزب الازدهار، وما دام هناك حكومة الأزدهار، فلا يمكن التفكير في العيش في سلام وعدالة وديمقراطية وتنمية ونضال سلمي وأمل في الانتخابات الوطنية والإقليمية السابعة المقبلة.

لذا، فإن الخيار الوحيد لشعب قامبيلا، وخاصة المثقفين والشباب الذين يناضلون من أجل حقوقهم وحريتهم وتنميتهم ومساواتهم، هو أن تنضموا إلى الكفاح المسلح لإسقاط عدونا المشترك”.

ومضت جبهة تحرير قامبيلا في القول: “من المعروف أن هناك نوعين من النضال في كل بلد، ستكون الدول المحظوظة قادرة على التعامل مع النزاعات السياسية سلمياً وديمقراطياً، وسيتم الاحتكام إليها من خلال التصويت الشعبي، شاركنا في الانتخابات الوطنية والإقليمية السادسة التي عقدت في إثيوبيا وكنا حريصين على فعل شيء جيد لشعبنا، أجرى حزب الازدهار انتخابات مخزية ومخجلة للغاية مستخدماً أءرعه في المجلس الوطني للانتخابات ومستخدماً قوات الأمن، ونتيجة لذلك تم إغلاق آخر طريق إلى النضال السلمي، ومن الضروري تحويل استراتيجيتنا إلى الكفاح المسلح لتحقيق الحرية والعدالة لشعب قامبيلا”.

وأكدت جبهة تحرير قامبيلا، أن السبب الذي أدى لإجبارهم لاختيار خط الكفاح المسلح هو، بأن الانتخابات الوطنية والإقليمية السادسة والطريق إلى الديمقراطية كان مغلقاً تماماً بسبب فساد حزب الازدهار. بالإضافة إلى مشكلة البنية التحتية الخطيرة في إقليم قامبيلا – بغرب إثيوبيا. كما أن الفساد استشرى في آقليم قامبيلا. وكشفت قامبيلا أن عدم سيادة القانون وازدهار الحكومة، بسبب أن حكومة الازدهار تعمل منذ قرون للإطاحة بالشعوب والقوميات الإثيوبية، مع محاولة لازدهار الحكومة فقط، وتعمل على إغراق إثيوبيا بالدماء. وأضافت: “نعتقد أن الحرب الدامية بين إقليمي الأمهرا وتيغراي هي نتيجة سياسة مؤامرة من حكومة الازدهار”.

وشددت قامبيلا بأن الحكومة الازدهارية؛ تعطي الأولوية لاحتياجاتها الخاصة دون الشعوب، على حساب الأمة والشعب، وبدلاً من الاستماع إلى مطالب الشعب والاستجابة له، أجبرت حكومة الازدهار الناس مراراً وتكراراً على دفع مساهمات غير عادلة لحزب الازدهار، وما زالت تنهب شعب قامبيلا الفقير. وأضافت: “وقعت العديد من النزاعات العرقية غير العادية، والحرب الدموية بين إقليمي الأمهرا وتيغراي وحدها مؤشر واضح على أن حكومة الازدهار تنتهج سياسة الصراع العرقي منذ قرون”.