خليفة الشيخ الكباشي يحذر من تنامي خطاب الكراهية

الخرطوم: السوداني

اجتمعت إدارة “طيبة برس”، بالخليفة عبد الوهاب الخليفة الحبر خليفة الشيخ الكباشي. وقال الأستاذ محمد لطيف: “جلسة طيبة جمعتنا اليوم الجمعة بالخليفة عبد الوهاب الخليفة خليفة الشيخ الكباشي، بمقره الطيب بضاحية الكباشي، اطلعناه فيها على برنامجنا لمناهضة خطاب الكراهية؛ ووجدنا منه حماساً منقطع النظير لدعم البرنامج؛ لما لخطاب الكراهية من آثار سالبة، بل ومدمرة للمجتمع كما قال.

ووافق الشيخ عبد الوهاب بتشريف حلقة نقاش تنظمها “طيبة برس” بالتعاون مع يونيتامس صباح الاثنين حول الموضوع؛ تضم رموز الطرق الصوفية والإدارة الأهلية. وأضاف لطيف: “زوّدنا الشيخ بالعديد من المقترحات والنصائح نعمل على تنفيذها على الفور”.