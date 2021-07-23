الطرق والجسور تواصل تعزيز التروس النيلية بالخرطوم تأهباً للفيضان

الخرطوم: السوداني

تفقد اليوم مدير عام هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم المهندس محمد المثني حسن الأعمال الجارية بالتروس النيلية بمحلية جبل اولياء، ووجه بتكثيف العمل والإسراع بتكملة الأعمال المتبقية، والانتهاء من العمل قبل إرتفاع منسوب النيل تأهباً للفيضان.

وقامت إدارة الآليات والورش بالهيئة بتوفير الآليات لنقل وترحيل المواسير الحديدية للاستفادة منها في القطعيات وعبارات المداخل والمخارج للطرق الفرعية بتقاطع 13 بمحلية شرق النيل.

ومن جهتها قامت ادارة صيانة طرق شرق النيل بكنس وإزالة تراكمات الأتربة وفتح شنائش التصريف بجسر المنشية.

وافاد المهندس وليد فتح الرحمن مدير الكهرباء والإنارة في تصريح وفق سونا بأنهم قاموا بصيانة واستبدال الانارة مشيراً إلى أن هذه الأعمال تمت بالتنسيق والتعاون مع محلية شرق النيل لإنارة الجسر ومداخله من الجهة الغربية وحتى تقاطع السلام.