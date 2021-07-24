الكويت تُوزِّع لحوم الأضاحي على 3820 أسرة

الخرطوم: السوداني

وزّعت الأمانة العامة للأوقاف في الكويت، لحوم الأضاحي على 3820 أسرة في مختلف ولايات السودان بإشراف سفارة الكويت في الخرطوم.

وقال السفير الكويتي في السودان بسام محمد القبندي، إن الكويت وعبر تمويل من الأمانة العامة للأوقاف قدمت أضاحٍ لـ3820 أسرة في 7 ولايات “الخرطوم والبحر الأحمر وكسلا والنيل الأبيض وشمال كردفان وشمال دارفور وجنوب دارفور”.

وأضاف القبندي أن عمليات التوزيع تشمل الأسر المتعففة والأرامل والأيتام والنازحين وطلاب (خلاوي) القرآن الكريم وداخليات طلاب العلم وأسر العجزة والمرضى.

وأعرب القبندي، عن شكره لأهل الخير في دولة الكويت لإدخالهم البهجة والفرح في نفوس آلاف من المحتاجين ولكافة الجهات بالسودان التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع، ومن بينها المنظمات والهيئات الخيرية الكويتية العاملة بالسودان “الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – صندوق إعانة المرضي الكويتي ومنظمة الرعاية”.