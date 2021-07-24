مُصلي ينجو من الموت بأعجوبة بسبب تحركه من كرسيّه لإحضار مصحف قُبيل إقامة الصلاة بأحد مساجد أم دوم

الخرطوم: السوداني

في حادثة مثيرة نجا مصلي من الموت بأعجوبة، بسبب تحركه من كرسيّه الذي سقطت عليه من السقف ألواح من السراميك بوزن ثقيل، بُعيد تحركه لإحضار مصحف قبل إقامة الصلاة.

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير، يظهِر رجل البر والإحسان “حسبو نور الدائم”؛ الذي أنقذته العناية الإلهية من الموت بعد لحظه من سقوط قطع كبيرة من السراميك من أعلى سقف مسجد نور الدائم المليح، عند صلاة الفجر، في مدينة ام دوم بشرق النيل.

وذلك بعد أن تحرك الشيخ من كرسيه المعتاد الذي ظل يجلس عليه، لإحضار مصحف لتلاوة القرآن، قبل إقامة الصلاة.

و وثقت كاميرات مثبتة بالمسجد، لحظة تحرك الشيخ من كرسيّه لإحضار المصحف، وسقوط ألوح السراميك، بشكل مُدهش على الكرسي الذي غادره قبل ثوانٍ معدودات.